В Архангельске 150 человек вышли на митинг против создания авиакомпании "Арктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Согласованный митинг против создания новой авиакомпании "Арктика" собрал в Архангельске в пятницу 150 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский в ходе V Арктического форума 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге подписали соглашение о создании новой авиакомпании "Арктика". Цель создания авиакомпании - выход на рынок межрегиональных перевозок. Это вызвало протесты во втором архангельском объединенном авиаотряде, на базе которого предполагается создать компанию: на предприятии полагают, что отсутствие бизнес-плана и необходимые затраты могут привести к банкротству.

"В согласованном митинге у Соловецкого камня приняли участие 150 человек", - сказали в пресс-службе.

По расчетам властей, новая авиакомпания будет осуществлять рейсы между Архангельском и Нарьян-Маром, летать в Калининград, Сыктывкар и Киров, а также освоит заграничные направления - Норвегию и Финляндию. Власти рассчитывают таким образом способствовать развитию туризма на севере. Но, как сказал руководитель профкома авиаотряда Владимир Заварухин, пока нет утвержденной маршрутной сети. "Отсутствует бизнес-план, не продумана маршрутная сеть, не проведено маркетинговое исследование рынка", - отметил он, уточнив, что на заявленных направлениях уже работает несколько авиакомпаний.

По словам Заварухина, правительство Архангельской области как учредитель предлагает второму авиаотряду взять в операционный лизинг три самолета Sukhoi Superjet RRJ-95. При этом для работы на таких самолетах сейчас нет людей и необходимой технической базы, а взлетно-посадочная полоса аэропорта "Васьково" в Архангельской области не подходит для суперджетов. "Отсутствуют летный и кабинный экипажи, технический персонал и техническая база. Для найма обучения и подготовки специалистов, а также формирования инфраструктуры потребуются значительные финансовые вложения, что может негативно сказаться на финансовой устойчивости предприятия и как следствие привести к его банкротству", - сказал он.

Комментариями властей региона на доводы протестующих ТАСС пока не располагает.

Об авиапредприятии

АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" является крупнейшим вертолетным предприятием Северо-Западного региона России, обеспечивающий в Архангельской области авиационную перевозку пассажиров, почты, грузов. Вертолеты и самолеты предприятия выполняют коммерческие воздушные перевозки и все виды авиационных работ: воздушные съемки, лесоавиационные, строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы в Арктике, с морских судов, оказание медицинской помощи населению, поисково-спасательные операции. В настоящее время парк авиаотряда укомплектован вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-26Т, а самолетный - Ан-2 и Л-410УВП-Э.