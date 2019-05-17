Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Nestle.

"Мы обнаружили, что один из продуктов Nestle, "Быстров. Каша овсяная без варки. Ассорти. Гурман", в комплект которой входят порционные пакеты каши с папайей и ананасом (производитель "Нестле Россия", фабрика в Вологде), содержат не зарегистрированную должным образом ГМ линию папайи. "Нестле Россия" не использует ГМО ингредиенты в производстве своей продукции. Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта, заблокировали имевшееся в наличии на наших складах сырье папайи и прекратили отгрузки в торговлю готового продукта с наших складов", - отметили в компании.

В компании также подчеркнули, что данная каша безопасна для потребления, добавив, что инициировали изъятие партий продукта из торговых сетей, в которых было обнаружено ГМО.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изымает из продажи овсяную кашу "Быстров" производства "Нестле Россия", в которой были обнаружены кусочки генномодифицированной папайи, не зарегистрированной на территории России в установленном порядке.