США и Канада договорились об отмене пошлин на металлы

ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Канада и США договорились об отмене в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары. Об этом в пятницу говорится в совместном заявлении сторон, которое распространила пресс-служба правительства Канады.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются исключить не позднее, чем через два дня после выпуска этого заявления: все тарифы, введенные США на основании статьи 232 (американского закона о расширении торговли от 1962 года - прим. ТАСС) на сталь и алюминий из Канады, и все введенные Канадой тарифы в ответ на эти действия", - сказано в документе.

Также Вашингтон и Оттава договорились "принять эффективные меры, чтобы предотвратить ввоз стали и алюминия, которые несправедливо субсидируются и/или продаются по демпинговым ценам, а также не допустить транзита стали и алюминия, которые были произведены за пределами Канады или США, в другую страну". Стороны согласились организовать процесс мониторинга за торговлей этими металлами.

В соглашении прописано, что, если импорт стали и алюминия значительно превысит исторические объемы торговли ими в определенный период времени с учетом общей доли рынка, страна-импортер может запросить консультации у страны-экспортера. После проведения консультаций страна-импортер может наложить пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. "При этом страна-экспортер может вводить ответные меры только в этом секторе, то есть на алюминий, продукцию, содержащую алюминий, и сталь", - отмечается в заявлении.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня прошлого года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на некоторые американские товары и объявила, что считает незаконными такие действия Вашингтона.