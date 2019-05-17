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Расследование ЧП с SSJ-100

Росавиация направила рекомендации авиакомпаниям после катастрофы в Шереметьево

В ведомстве отметили, что оперативные предложениях МАК "рекомендуется рассмотреть и принять к реализации"
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росавиация направила в организации гражданской авиации письмо, в котором проинформировала об оперативных предложениях МАК после катастрофы, произошедшей 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

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"Росавиация сообщает, что 17 мая 2019 в организации гражданской авиации направлено письмо - Информация по безопасности полетов N 7, которое не содержит выводов и результатов расследования произошедшей 5 мая 2019 авиационной катастрофы. Документ информирует об оперативных предложениях МАК, которые рекомендуется рассмотреть и принять к реализации эксплуатантам", - говорится в сообщении ведомства.

"Краткое описание обстоятельств события, включенное в Информацию по безопасности полетов N 7, не является оценкой Росавиации действий экипажа и содержится в Последующем донесении МАК - организации, уполномоченной расследовать авиационное происшествие", - добавляют в Росавиации.

Как сообщалось ранее, Межгосударственный авиационный комитет направил в Росавиацию донесение об авиационном происшествии комиссии МАК с информацией о ходе расследования катастрофы самолета SSJ-100.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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