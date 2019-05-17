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Акимов поручил унифицировать планирование развития транспортной системы России

Вице-премьер отметил необходимость "цифровой подложки" для работы с градостроительными и концептуальными стратегическими документами в сфере транспорта

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов дал поручение Министерству транспорта РФ создать единую систему для взаимного развития транспортной сети России. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель Акимова.

"Нам нужна разумная платформа, некая цифровая подложка для работы с градостроительными и концептуальными стратегическими документами в сфере транспорта - доступная для всех участников и, прежде всего, для бизнеса", - отметил вице-премьер.

Данное поручение возникло в ответ на предложение создать стратегию взаимосвязанного развития морских портов Балтийского бассейна, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним. Более того, стратегия бы предусматривала развитие водного и трубопроводного транспорта, который бы обеспечивал работу портовых комплексов.

Акимов отметил, что такая стратегия может быть одобрена в том случае, если сможет обнаружить и нивелировать недостатки, имеющиеся у существующих планов развития транспортной системы страны.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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