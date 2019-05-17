Региональные телеканалы получат пять часов цифрового вещания в день на ОТР

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Региональные телеканалы получат пять часов эфира в день на частоте Общественного телевидения России (ОТР) после перехода на цифровое вещание. Об этом в пятницу заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в эфире телеканала "Россия-24".

"Часть своего эфира региональным телевизионщикам предоставит Общественное телевидение России. Канал выделяет пять часов в день - три часа утром и два часа вечером - чтобы в каждом регионе на его частоте мог вещать местный региональный канал, показывая местные новости, местные программы, которые рассказывают как раз о событиях и проблемах в регионах", - сказал Волин.

Ранее сообщалось, что региональные телеканалы с ноября могут получить слоты для вещания на частоте ОТР в качестве меры поддержки после перехода на "цифру".

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и завершится 3 июня.