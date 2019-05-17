Трюдо: снятие пошлин на металлы открывает дорогу к ратификации нового договора NAFTA

ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Договоренность между Оттавой и Вашингтоном об отмене американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары открывает дорогу к ратификации нового торгового договора NAFTA. Об этом в пятницу заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на одном из сталелитейных предприятий в городе Гамильтон (провинция Онтарио).

"Очевидно, что эти тарифы на сталь и алюминий и наши контрмеры представляли собой серьезное препятствие на пути [к ратификации] нового договора NAFTA. Теперь эти пошлины полностью сняты, и мы намерены работать с США над своевременной ратификацией [торгового договора]", - сказал он. Трюдо выразил надежду, что ратификация этого документа может произойти уже "в ближайшие недели".

Ранее в пятницу стало известно, что Канада и США договорились об отмене в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и ответных канадских тарифов на некоторые американские товары.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Дональда Трампа тогда обосновала решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и объявила, что считает действия Вашингтона незаконными.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Ранее Оттава заявила, что ратификации документа могут помешать американские тарифы на канадские металлы.