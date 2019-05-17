Трамп заявил, что США и Китай фактически заключили торговую сделку, но Пекин ее нарушил

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. США и Китай фактически заключили торговую сделку, но китайские власти нарушили ее условия. С такими словами президент США Дональд Трамп выступил в пятницу на конференции Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне.

"У нас фактически была сделка, но они [Китай] ее нарушили. Я к этому привык, сам много раз [так] делал", - сказал президент США.

"У нас была сделка, а они ее расторгли <...> Они [Китай] убрали множество пунктов, по которым мы договорились, [переговоры по которым] были завершены. И я сказал им: "Извините, я на это не могу пойти", - отметил Трамп.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.