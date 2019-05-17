Более 120 тыс. москвичей проголосовали за финалистов бизнес-премии "Прорыв года"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 120 тыс. москвичей приняли участие в электронном голосовании за финалистов бизнес-премии "Прорыв года" через платформу "Активный гражданин", сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Голосование продлится до 19 мая.

"В голосовании приняли участие уже более 120 тыс. человек. Малый и средний бизнес обеспечивает работой почти треть жителей столицы. И я считаю, что о роли предпринимателей в развитии Москвы должны знать как можно больше горожан", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

В полуфинал премии вышли 36 предпринимателей, они поборются за звание лучшего в девяти номинациях. По итогам голосования на "Активном гражданине" и заочного рассмотрения заявок полуфиналистов на экспертном совете при московском штабе по защите бизнеса в финал попадут по три кандидата из каждой номинации. Они представят свои проекты на очном заседании совета.

Награждение победителей премии "Прорыв года" состоится 27 мая в рамках Московской недели предпринимательства.