Ключевые представители индустрии моды встретятся на выставке в Москве в конце мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Выставка, на которой соберутся представители индустрии моды, пройдёт с 29 по 31 мая в рамках Московской недели предпринимательства, сообщил в пятницу департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В центре современного искусства "Винзавод" соберутся ключевые представители индустрии моды: организаторы маркетплейсов, производители тканей и фурнитуры, ритейлеры и байеры, специалисты агентств по продвижению, SMM и рекламе, аналитики, консультанты, юристы и креативные команды fashion-индустрии", - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут ознакомиться с образовательными программами ведущих дизайн-школ и встретиться с фотографами, стилистами и художниками. На мероприятии ожидается 120 экспонентов, 70 российских модных марок и около 4 тыс. посетителей.

"Наша задача - создать новые связи между всеми участниками столичной экосистемы моды и объединить креативные компании с московскими производителями", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Посетить выставку моды и другие мероприятия Московской недели предпринимательства можно бесплатно после предварительной регистрации.