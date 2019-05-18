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СМИ: Центробанк Бразилии объявил о планах валютной интервенции

Бразильский ЦБ считает, что данная мера позволит стабилизировать курс реала на фоне повышенного спроса на доллары

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /ТАСС/. Центральный банк Бразилии объявил в пятницу о намерении провести на следующей неделе валютную интервенцию после того, как курс национальной денежной единицы впервые с сентября 2018 года перевалил психологическую отметку в 4 бразильских реала за $1. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Как уточняет издание, с понедельника по среду ЦБ проведет три валютных аукциона на общую сумму $3,75 млрд. По мнению регулятора, данная мера позволит стабилизировать курс реала на фоне повышенного спроса на доллары.

Курс национальной бразильской валюты в ходе торгов на этой неделе несколько раз переваливал за психологическую отметку в 4 реала за $1, однако к концу торговой сессии неизменно откатывался до более низкого уровня. Ситуация изменилась в четверг, когда на момент закрытия торгов на сан-паульской фондовой бирже Bovespa американская денежная единице зафиксировалась на отметке свыше 4 реалов, после чего в пятницу продолжила уверенное наступление на бразильскую валюту, дойдя до 4,1 реала за $1.

Аналитики связывают это с усталостью инвесторов от длительного ожидания перемен в экономической ситуации в Бразилии после прихода 1 января 2019 года к власти нового правительства страны, взявшего курс на либерализацию экономики и приватизацию госкомпаний, говорится в публикации. В частности, речь идет о неспособности исполнительной власти провести через парламент пакет предложений о реформировании пенсионной системы страны, считающийся ключевым пунктом программы экономических преобразований президента Жаира Болсонару. По мнению главы минэкономики Бразилии Паулу Гедеса, текущая волатильность на валютном рынке не является критической.

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