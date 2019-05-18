Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.

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"У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание [по открытию ж/д части раньше срока] будет исполнено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи, подтвердил, что знаком с проблемой завышенных цен на продовольствие в Крыму, и заверил, что власти работают над ее комплексным решением. При этом Путин отметил, что Крымский мост сыграет свою роль в улучшении снабжения товарами крымского региона. Также он заверил, что в конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и заработает.

В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти заблокировали транзит в Крым через Перекопский перешеек. Основным транспортным коридором, связывающим полуостров с материковой частью России, оставалась Керченская паромная переправа.

19 марта 2014 года президент Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу построить через пролив мост в двух вариантах - автомобильном и железнодорожном. В августе 2014 года глава государства утвердил проектную документацию по возведению мостового перехода с автомобильной трассой и электрифицированными железнодорожными путями.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Автомобильная часть моста заработала в середине мая 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. Открытие железнодорожного сообщения было намечено на декабрь 2019 года.