Глава Минтранса рассказал о степени готовности трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Уровень готовности магистральной трассы "Таврида" в Крыму, которая свяжет Керчь и Севастополь, составляет более чем 60%. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Крым министр транспорта Евгений Дитрих.

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"На сегодняшний день в целом готовность трассы - более 60%", - сказал он.

Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Восьмой участок "Тавриды", как сообщал журналистам замминистра экономического развития Сергей Назаров, может быть запущен на год позже остальных из-за сложного ландшафта. Согласно материалам к нацпроектам, опубликованным на сайте правительства РФ в феврале этого года, строительство и реконструкция автотрассы будут полностью завершены в 2022 году.

Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, строительство трассы "Таврида" идет без отставания от графика. На сегодняшний момент открыто движение по двум полосам дороги от Керчи до Симферополя.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.