Fox: Трамп выступил за расследование финансовых связей Байдена с властями Китая

ТАСС, 18 мая. Президент США Дональд Трамп считает необходимым провести расследование на предмет возможных финансовых связей бывшего вице-президента Джозефа Байдена с правительством Китая. Об этом глава американского государства заявил в интервью телеканалу Fox News , выдержки из которого были опубликованы в пятницу вечером.

Несколько лет назад американские СМИ сообщали о том, что компания младшего сына Байдена - Хантера - заключила с одним из подразделений принадлежащего китайскому государству Bank of China соглашение, предусматривавшее инвестиции в размере около $1 млрд.

"На 100%, это позор", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего, поддерживает ли он проведение соответствующего расследования в отношении Байдена и членов его семьи.

По словам главы Белого дома, КНР является "огромным конкурентом" США. "Они хотят захватить мир", - утверждал Трамп, имея в виду Китай.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Трамп также заявил, что поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму в размере $60 млрд.