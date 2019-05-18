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Нацбанк Украины запустил сайт в поддержку своей независимости на фоне смены власти

На новом сайте НБУ будет комментировать судебные решения со своим участием

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) заявил об усилении давления на него и попытке дискредитации в период, когда в стране ожидается вступление в должность избранного президента Владимира Зеленского (инаугурация состоится 20 мая), а также происходят процессы вокруг оспаривания национализации Приватбанка. Для того, чтобы "построить будущее в свою пользу", регулятор запустил тематический сайт.

"47 часов. Именно столько времени прошло с момента заявления избранного президента о приоритетности макроэкономической стабильности через независимость НБУ до выхода в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. Мы считаем это вызовом для института президента, института независимого Национального банка и института независимых судов", - сказано в заявлении Нацбанка, которое его пресс-служба обнародовала в Facebook в субботу.

"Сегодня мы открываем тематический веб-сайт. Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", - сказано в сообщении.

Инициатива НБУ связана с тем, что суд Киева по иску бизнесмена Игоря Коломойского признал национализацию Приватбанка незаконной. "Ровно месяц прошел, как регуляторы финансового сектора сделали первое громкое предупреждение, и счетчик заработал", - пояснил регулятор, при этом добавив ссылку на свое заявление, связанное с решением о национализации.

НБУ на новом сайте будет комментировать судебные решения со своим участием. "Мы будем открыто говорить о ходе пяти сотен судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений", - пообещал регулятор, пояснив, что это необходимо в связи с тем, что "облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ".

В Нацбанке при этом отметили, что на него оказывается давление. "Усиление давления на весь институт и руководство НБУ является попыткой дискредитировать решения регулятора, связанные с выполнением ключевого назначения центробанков", - отмечено в тексте заявления.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева по иску Коломойского признал национализацию Приватбанка в 2016 году незаконной. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение. Кроме того, НБУ заявил, что будет вынужден повторно национализировать Приватбанк, если суд отменит соответствующее решение 2016 года.

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