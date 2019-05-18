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Обновлено 

British Airways объявила о прекращении полетов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

В авиакомпании отметили, что полеты по этим направлениям больше не является коммерчески целесообразными

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит выполнение рейсов из Лондона в Санкт-Петербург и Киев. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полетов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным", - говорится в сообщении.

По той же причине, связанной с экономической нецелесообразностью, British Airways прекращает осуществление полетов из Лондона в Киев. "Мы продолжаем прислушиваться к пожеланиям наших клиентов и регулярно проводим анализ маршрутов. Мы будем работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты клиентов, у которых есть подтвержденное бронирование", - отметили в авиакомпании.

British Airways в настоящий момент продолжает осуществлять прямые рейсы в Санкт-Петербург и Киев из аэропорта Хитроу.

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