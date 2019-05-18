Азербайджан считает необходимым продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 18 мая. /ТАСС/. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказала свою эффективность, и видит необходимость в ее продлении после июня. Об этом министр сообщил журналистам в субботу в кулуарах предстоящего заседания мониторингового комитета.

"Отвечая на вопрос, нужно ли продлевать (сделку после июня - прим. ТАСС), я считаю, что да", - сказал он.

"Сотрудничество в течение двух лет доказало свою состоятельность, и результаты налицо на сегодняшний день. Я думаю, что это сотрудничество должно быть продолжено", - добавил министр.