Мониторинг ОПЕК+ в Джидде обсудит сокращение добычи в условиях санкций

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ обсудят в воскресенье судьбу Венского соглашения впервые после ужесточения санкций США против Ирана. И, хотя отмена ограничений в рамках ОПЕК+ многим экспертам кажется логичной в условиях падения иранской добычи, из заявлений министров в преддверии заседания не следует, что они готовятся наращивать производство нефти.

Действие соглашения о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ заканчивается в июне, поэтому у министров остается чуть больше месяца, чтобы принять решение, как производители 40% всей нефти в мире будут регулировать добычу с 1 июля.

Изначально обсуждать судьбу сделки планировалось на внеочередной встрече в апреле. Но после того, как стало ясно, что США с мая ужесточат антииранские санкции, переговоры были перенесены на 19 мая. Министры надеялись, что к этому времени станет ясно, как санкции отразятся на объемах предложениях нефти.

По подсчетам Reuters, иранский экспорт может упасть с 1,3 млн баррелей в сутки в апреле - до 0,5 млн баррелей в сутки в мае. МЭА прогнозировало, что запрет на импорт нефти из Ирана может уронить добычу в стране до минимума с 1980 годов, когда Иран воевал с Ираком.

Впрочем, по мнению министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль Фалеха, которое он озвучил в беседе с Reuters, "нехватки предложения пока не предвидится". Его коллега из ОАЭ, Сухейль аль Мазруи, также заявил в беседе с прессой, что глобальные запасы нефти, несмотря на санкции и действие соглашения ОПЕК+, продолжают расти. Этому способствует интенсивное увеличение добычи в США. Поэтому, считает министр, действие соглашения можно и продлить до тех пор, пока рынок не стабилизируется.

Проблема в том, что санкции - не единственный фактор тревоги для рынка нефти. Влияют на объемы предложения и военные конфликты в Ливии, и падение добычи в Венесуэле. Из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" в конце апреля резко ограничились и поставки российской нефти в Европу. С другой стороны, под давлением трений США и Китая оказался и глобальный спрос на нефть, из-за чего Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно понизило прогноз роста потребления нефти на 90 тыс. баррелей в сутки - до 1,3 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Позиция России

Успех переговоров во многом будет зависеть от позиции России, которая, как и Саудовская Аравия, является одним из ключевых игроков в соглашении. Однако, если ближневосточные страны говорят о необходимости продления ограничений, то Москва в последнее время не раз допускала возможность их смягчения.

Об этом, в частности, говорили глава Минэнерго РФ Александр Новак и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Правда, Новак признавал, что оценивать влияние всех текущих факторов на рынок нефти, в том числе, санкций, еще очень рано. Ожидается, что мнение Москвы прояснится по прибытии Александра Новака в Джидду.

В последний раз Россия и ОПЕК+ договаривались о сокращении добычи в декабре 2018 года. Тогда переговоры оказались сложными, ведь предлагалось отказаться от роста добычи в пользу резкого сокращения. По мнению Мазруи, длительными они будут и на этот раз.

Александр Новак является сопредседателем в мониторинговом комитете, как и его саудовский коллега аль-Фалех. Также в комитет входят еще шесть стран: Кувейт, Венесуэла, Алжир, а также принятые в него недавно ОАЭ, Ирак и Казахстан. Заседание комитета назначено на 16:00 мск в воскресенье. По его итогам министры могут озвучить рекомендации об уровнях добычи на ближайшие месяцы во время пресс-конференции, которая назначена на 22:00 мск.