Суд Ингушетии постановил бессрочно закрыть рынок "Новый"

МАГАС, 19 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Ингушетии постановил закрыть рынок "Новый" в Назрани, который ранее временно прекратил работу по решению суда из-за нарушений. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-служба мэрии Назрани.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ингушетии выявило ряд нарушений санитарных норм в работе рынка. Ведомство направило материалы в Магасский районный суд, который приостановил деятельность рынка до 11 марта. После открытия рынка 12 марта надзорные органы провели повторную проверку и вновь выявили нарушения, а магасский районный суд повторно приостановил деятельность рынка "Новый" на 60 суток из-за нарушения санитарных норм с 19 марта 2019 года.

"Арбитражный суд Ингушетии на основании искового заявления администрации города Назрань и заключений ряда надзорных органов республики вынес постановление об аннулировании разрешения администрации города Назрань на организацию рынка, выданное ООО "Новый рынок", - говорится в сообщении.

По информации мэрии города, рынок "Новый" был открыт в Назрани в 1999 году. На его территории зарегистрировано 220 торговых мест.