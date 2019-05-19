Удорожание российской нефти привело к росту цен на автомобильное топливо в Белоруссии

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии в воскресенье увеличились на 1 копейку в связи с удорожанием российской нефти. Об этом сообщил концерн "Белнефтехим".

"По состоянию на 17 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 7,8%", - отметили в концерне.

С 19 мая стоимость 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,56 белорусского рубля ($0,75), АИ-95-К5-Евро - 1,67 рубля ($0,80), АИ-98-К5-Евро - 1,88 рубля ($0,90), дизтоплива - 1,67 рубля ($0,80).

Предыдущий раз цена на топливо в Белоруссии изменялась 12 мая, тогда бензин и дизтопливо также подорожали на 1 копейку. С начала 2019 года цены на топливо в Белоруссии повышены уже 13-й раз. В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз. В "Белнефтехиме" это также объясняли необходимостью "компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья".