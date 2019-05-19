Казахстан намерен урегулировать вопрос ущерба от грязной нефти на уровне компаний

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 19 мая. /ТАСС/. Минэнерго Казахстана рассчитывает, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" будет урегулирован на уровне "КазТрансОйла" и "Транснефти". Об этом журналистам сказал в воскресенье заместитель министра энергетики страны Магзум Мирзагалиев в кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+.

"Отношения между "КазТрансОйлом" и "Транснефтью" очень давние и дружеские. Поэтому, я думаю, нам не стоит делать из этого какую-то большую трагедию, обсудим в рамках наших партнерских отношений", - сказал он.

По словам замминистра, пока нет точных данных о том, какие объемы казахской нефти в нефтепроводе "Дружба" могли пострадать. "Это вопрос, который мы еще только будем изучать. По денежному ущербу тоже нет никаких оценок. Мы будем обсуждать это между "КазТрансОйлом" и "Транснефтью", - сказал он, добавив, что переговоры могут начаться в ближайшее время. При этом Казахстан продолжает отгрузку нефти в "Дружбу", сказал он.

Ранее сообщалось, что через порт Усть-Луга было отгружено почти 600 тыс. т (шесть танкеров) некондиционной нефти из ресурсов казахстанских производителей.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.