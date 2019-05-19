Ирак попросил ExxonMobil вернуться на месторождение в Басре

ТАСС, 19 мая. Вывод американской компанией ExxonMobil своих сотрудников с месторождения "Западная Курна - 1" в Ираке не связан с вопросами безопасности, а был мотивирован политически. Об этом говорится в заявлении министра нефти Ирака Тамера аль-Габдана.

"Мы считаем это неприемлемым и неоправданным. Другие международные компании продолжают работать в Ираке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. Глава ведомства направил письмо руководству ExxonMobil с просьбой дать разъяснения по поводу вывода сотрудников компании из Ирака и возобновить стабильную работу месторождения. Сообщается, что в ближайшее время состоится встреча с представителями компании.

ExxonMobil в субботу эвакуировала иностранных сотрудников компании, работающих на месторождении "Западная Курна - 1" в Басре. Некоторые работники были отправлены в Дубай (ОАЭ). При этом добыча на месторождении не останавливалась.

Как сообщал агентству Reuters Ихсан Абдул Джаббар, глава иракской нефтяной компании Basra Oil Company (BOC), также ведущей нефтедобычу на "Западной Курне - 1", эвакуация персонала ExxonMobil была проведена в качестве предосторожности и "является временной мерой". По его словам, в данный момент ситуация в районе месторождения остается стабильной, никаких угроз безопасности нет.

Как отметил Джаббар, нефтедобывающее оборудование на "Западной Курне - 1" продолжает работать на полную мощность, объемы добычи составляют 440 тыс. баррелей в сутки. Иностранные инженеры ExxonMobil продолжат консультировать оставшихся на месторождении сотрудников удаленно, то есть из офисов компании в Дубае, сообщил он.

15 мая Госдепартамент распорядился об отзыве нештатных сотрудников правительства из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. Также внешнеполитическое ведомство США призвало американских граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз в регионе, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Как сообщил Госдепартамент, США присвоили Ираку четвертый, самый высокий уровень опасности.