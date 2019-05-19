Мониторинг ОПЕК+ 19 мая не будет обсуждать усиление напряженности на Ближнем Востоке

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 19 мая. /ТАСС/. Усиление напряженности на Ближнем Востоке и вооруженные нападения на нефтедобывающую инфраструктуру некоторых стран не будут обсуждаться на предстоящем в воскресенье заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах предстоящего заседания.

"Нет. У JMMC [министерский мониторинговый комитет ОПЕК+], вы же знаете, какие обязанности и задачи. Обсуждают те вопросы, которые стоят у этого комитета на повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли на сегодняшнем заседании обсуждаться вопрос об усилении напряженности на Ближнем Востоке. Шахбазов добавил, что такой вопрос в повестку заседания 19 мая не включен.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит в Джидде в воскресенье. В состав комитета входят восемь стран, среди которых ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседатели - Россия и Саудовская Аравия. По итогам встречи министры озвучат текущие итоги исполнения Венского соглашения о сокращении добычи. Как ранее сообщал источник ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.

Ранее сообщалось, что 14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, подвергся нападению беспилотной авиации йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В субботу ExxonMobil эвакуировала иностранных сотрудников компании, работающих на месторождении "Западная Курна - 1" в Басре. При этом добыча на месторождении не останавливалась.

Кроме того, глава ливийской Национальной нефтяной компании (NOC) Мустафа Саналла сообщил журналистам 18 мая, что вооруженные нападения на нефтедобывающую инфраструктуру в Ливии грозят почти полной остановкой добычи нефти в стране.

Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами возобновился усилился несколько месяцев назад. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие активы в стране, из-за чего неоднократно останавливались как добыча на крупнейшем в стране месторождении Шарара, так и экспорт.