Правительство Украины обжаловало решение суда о незаконной национализации Приватбанка

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной национализацию Приватбанка. Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб.

"Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая. В ней указано, что заявителем апелляционной инстанции является кабмин", - сообщает издание "Украинские новости".

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

В то же время пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила изданию, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд. Апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о неправомерности национализации Приватбанка. После этого министерство финансов заявило, что не согласно с решением Окружного суда Киева по иску Коломойского и готовится к подаче апелляционной жалобы.

В этот же день Окружной административный суд Киева принял очередное решение относительно процедуры национализации Приватбанка, которым полностью удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd, подконтрольной Коломойскому.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

В начале апреля Коломойский заявил, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд. Он также выразил надежду, что после смены власти на Украине сможет рассчитывать на "честный и справедливый суд и честную правовую оценку" по национализации банка и заявил, что пока президентом будет Петр Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет.