Греф: жители сел к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы в магазинах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк до 2020 года расширит сеть присутствия банка в сельских населенных пунктах, где можно будет совершать около восьми видов банковских операций в торговых точках. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"У нас есть такой план - до 2020 года мы расширяем нашу сеть присутствия в сельских населенных пунктах. Примерно восемь операций можно будет совершить в сельском населенном пункте", - сказал Греф.

По его словам, в первую очередь это будут переводы, снятие наличных, перечисление наличных на счет. "Год за годом мы будем расширять перечень операций", - отметил глава Сбербанка.

Ранее Сбербанк сообщал, что кредитная организация в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки. Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за одну операцию, говорилось в сообщении Сбербанка.