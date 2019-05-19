Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не исключил снижения ставок по ипотеке до 8% к концу 2019 года и считает, что этот тренд продолжится и в 2020 году. Такое мнение он высказал в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" .

"Это [снижение ставок по ипотеке до 8%] может быть и на следующий год, может быть к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел. И не только мне кажется, и Центральный банк об этом заявил. В конце года, у меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году - если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне реально увидеть ставки и 8%, а может быть, даже и ниже", - отметил Греф.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщала пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного кредитования. За 2018 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п. п. и составила 56,3%. В 2018 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн 563 млрд рублей.

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