Греф после ухода из Сбербанка займется технологическим предпринимательством

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф после ухода со своего поста хочет заняться технологическим предпринимательством, а в российское правительство вернется только в случае "сверхэкстренной ситуации". Об этом он сообщил в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Я бы хотел заниматься предпринимательством, наверное технологическим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом глава банка отметил, что не рассматривает работу в правительстве, если в этом не возникнет острой необходимости.

"Это зависит от ситуации, конечно. Но, вообще, если это не какая-то сверхэкстренная ситуация, конечно, нет. Я не мечтаю вернуться в правительство, я считаю, что я много времени провел там", - сказал он.

По мнению Грефа, в правительстве РФ есть много молодых и амбициозных людей, которые мечтают работать во власти. "Но я допускаю, что, не дай Господь Бог, если случилась бы какая-то экстремальная ситуация, и не важно, где бы мне сказали, что нужно работать, я б пошел работать туда, где нужно. Но, дай Бог, чтобы таких экстремальных ситуаций не случилось бы никогда", - подчеркнул он.