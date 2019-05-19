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Греф: власти с 2000-х годов проделали большую работу по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка подчеркнул, что не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России с 2000-х годов проделана большая работа по отстранению олигархов от власти. Такое мнение он высказал в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Был период, когда олигархи были значительно сильнее правительства. И с начала 2000-х годов, с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти. Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи", - сказал он.

По словам Грефа, "государство должно заниматься своим делом, а предприниматели - своим".

"И ни в коем случае не путать место ни первых, ни вторых. Проблема - когда олигархи приходят к власти, и проблема - когда государство начинает заниматься предпринимательством", - отметил он.

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