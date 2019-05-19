Новак заявил, что Россия в мае перевыполнит сделку ОПЕК+

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Россия в мае выполнит обязательства в рамках сделки ОПЕК+ чуть более чем на 100%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"В мае будет несколько выше, чем 100%", - сказал он.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ может рассмотреть рекомендации по смягчению ограничений добычи нефти в рамках соглашения, сообщил Новак.

"Мы в целом привержены тому, чтобы совместно координировать рынок. При этом мы должны оперативно реагировать на ту ситуацию, которую видим во втором полугодии. В том числе, при наличии роста спроса готовы рассматривать и смягчение тех параметров, частичного восстановления добычи. Это те вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня", - сказал он.

Партнерство стран ОПЕК+ не должно ограничиваться только мониторингом мирового рынка нефти и согласованием объемов в рамках сделки по снижению добычи, но и включать вопросы совместных инвестиций и технологического сотрудничества, заявил Новак. "Уверен, что все участники рынка ожидают сохранения нашей солидарности и ответственного подхода. При этом полагаем, что партнерство ОПЕК+ не стоит ограничивать лишь анализом рынка и согласованием объемов добычи. Не менее важны и другие вопросы, представляющих взаимные интересы, в том числе инвестиционное, технологическое сотрудничество, координация действий по экологической повестке", - сказал он.

Россия и Саудовская Аравия не имеют разногласий по принципиальным параметрам сотрудничества в ОПЕК+, сообщил министр энергетики России. "Мы сейчас будем обсуждать цифры по исполнению [соглашения] и прогнозы на второе полугодие. Но по принципиальным позициям, касающимся сохранения координации и возможности регулирования добычи [нефти] как в одну, так и в другую сторону, у нас таких разногласий нет", - сказал министр.

Новак заявил, что не обсуждал с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом обострение ситуации на Ближнем Востоке. "Нет, мы это не обсуждали. Мы обсуждали ситуацию на рынке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит 19 мая в Джидде. В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия. По итогам встречи министры озвучат текущие итоги исполнения соглашения о сокращении добычи. По данным источника ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.

На заседании также будет проанализирована ситуация на мировом рынке нефти и вынесены рекомендации по сделке для предстоящей конференции ОПЕК+, которая пройдет в Вене.