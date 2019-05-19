Саудовская Аравия заявила о рисках для мирового рынка нефти от атак на нефтяные объекты

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Участившиеся атаки на нефтяную инфраструктуру на Ближнем Востоке могут угрожать стабильности энергорынка, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Инциденты, имевшие место в последние недели, хоть и не повлияли на наш экспорт, мы считаем их актами терроризма. Мы призываем наших партнеров осудить эти акты насилия. Они угрожают нарушить мировой баланс поставок и создать риски для мировой экономики", - сказал аль-Фалех.

При этом аль-Фалех добавил, что инфраструктура Саудовской Аравии достаточно хорошо защищена. "Активы в Саудовской Аравии будут защищены. У нас самая сильная армия, сильная промышленная безопасность, которая защищает каждый наш инфраструктурный объект", - отметил министр.

Он призвал мировое сообщество объединиться для защиты всех энергообъектов не только в Саудовской Аравии, но и по всему миру.

"Я думаю, что все мировое сообщество должно объединиться против атак на ключевые инфраструктурные объекты - будь то нефтяные объекты в Саудовской Аравии, атомные мощности где-то еще или электростанции", - сказал он.