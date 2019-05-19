Саудовская Аравия ждет сокращения мировых запасов нефти во второй половине 2019 года

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех надеется на постепенное сокращение мировых коммерческих запасов нефти во второй половине 2019 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы верим, что наши запасы [нефти] будут сокращаться постепенно в III и IV кварталах [2019 года], и это позволит утвердить баланс рынка", - сказал аль-Фалех.

По его словам, цель действующего соглашения ОПЕК+, которое должно завершиться в июне, - сократить запасы сырья и вместе с тем удовлетворить рыночный спрос. "Мы постоянно на связи со всеми нашими покупателями по всему миру, чтобы знать, что каждый, кому нужна нефть, получит ее, и что мы удовлетворяем спрос на рынке", - добавил министр

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит 19 мая в Джидде. В состав комитета входят восемь стран, в том числе ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия. По итогам встречи министры озвучат текущие итоги исполнения соглашения о сокращении добычи. По данным источника ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.

На заседании также будет проанализирована ситуация на мировом рынке нефти и вынесены рекомендации по сделке для предстоящей конференции ОПЕК+, которая пройдет в Вене.