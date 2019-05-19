Новак: Минэнерго не меняет прогноз по добыче нефти из-за загрязнения трубопровода "Дружба"

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Прогноз по добыче нефти в России в связи загрязнением экспортного трубопровода "Дружба" пересматриваться не будет, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Нет, мы не пересматриваем [прогноз], у нас особых проблем нет с добычей. И я думаю, что даже по месяцу [маю] будут объемы выровнены с точки зрения добычи", - сказал министр.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратил транзит и переработку российской нефти.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Дефицит нефти

Министерство не исключает возникновения дефицита нефти на мировом рынке летом на фоне роста спроса, сообщил Новак.

"Летом возможен дефицит, если спрос [на нефть] вырастет, как в предыдущие годы. Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита", - сказал министр.

Новак отметил, что мировые запасы нефти ОЭСР в настоящее время относительно пятилетнего значения превышают 13 млн баррелей. Для этого есть несколько факторов, в том числе и показатели спроса, которые оказались ниже прогнозных.

При этом он затруднился назвать ожидаемые сроки достижения баланса на рынке.

"Это во многом зависит от спроса во втором полугодии. Вы знаете - летом спрос растет, зимой падает, поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса", - добавил он.

Смягчение квот

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрел возможность смягчения условий исполнения сделки по снижению добычи в случае ее продления на фоне повышения летнего спроса на нефть. При этом рекомендации о том, продлять ли сделку после июня 2019 года, не выносил, сообщил Новак. "Мы не предлагали, мы рассматривали в целом баланс спроса и предложения. Мы говорили, что такая опция восстановления в принципе возможна, но в каком объеме, мы это не стали обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли на заседании предложения вернуться к 100% исполнению сделки. Как сообщал источник ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.

"Смягчение в связи со спросом летним. Но очень много факторов, от которых будет зависеть [решение]. Через месяц будет понятно, какое предложение на рынке, в том числе и странами, относительно которых санкции были введены, какой спрос будет с учетом того, что мы видим замедление спроса на нефть", - добавил министр.

Новак отметил, что рекомендации по судьбе сделки будут вынесены после детального изучения рынка нефти, в июне. Но в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего в воскресенье, рекомендаций о судьбе сделки вынесено не было.

"Сошлись во мнении, что нужно продолжать совместную работу во втором полугодии, а по каким параметрам и по каким цифрам - это уже уточним в июне месяце", - сказал министр.