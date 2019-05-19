США и Бахрейн проведут круглый стол по экономическим вопросам в Манаме в конце июня

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Бахрейн планируют организовать круглый стол по экономическим вопросам с 25 по 26 июня в Манаме, на котором в том числе будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций в Палестину. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Белого дома.

"Это прекрасная возможность для представителей власти, гражданского общества и бизнеса обменяться идеями, активизировать поддержку потенциальных экономических инвестиций и инициатив", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что на конференции будут обсуждаться возможные пути улучшения экономической ситуации в Палестине, в том числе то, как можно содействовать "быстрому росту частного сектора в стране".

"С нетерпением ожидаю важных дискуссий о подходе, который предоставит палестинцам новые возможности для реализации своего полного потенциала. В этом круглом столе примут участие лидеры со всего Ближнего востока, чтобы содействовать экономическому росту и расширению возможностей людей в этом важном регионе", - приводятся в заявлении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В документе не сказано об ожидаемом составе участников конференции, а также кто будет представлять на ней американскую сторону.