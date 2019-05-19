СМИ: Китай в обход санкций обеспечивает КНДР продовольствием и удобрением

ТАСС, 19 мая. Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрением, несмотря на санкции Совбеза ООН, запрещающие любую крупномасштабную экономическую помощь стране. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на сведения Главного таможенного управления Китая.

Согласно им, в период с мая по октябрь 2018 года Пекин поставил КНДР 1 тыс. т риса общей стоимостью около $1 млн. Также власти Китая направили в северную часть КНДР 162 тыс. т удобрения стоимостью $55 млн.

По версии агентства, эти продукты были предоставлены Пхеньяну на безвозмездной основе после встречи лидера страны Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в марте прошлого года. "Ходили слухи, что председатель Си Цзиньпин, вероятно, предоставил бесплатный рис и удобрение в Северную Корею во время китайско-северокорейского саммита", - приводит Yonhap слова дипломатического источника в КНР. С его слов, "Северная Корея, однако, могла быть не удовлетворена суммой, предоставленной в обмен на три встречи на высшем уровне".

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает новые ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от стран выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужили продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия. США, в свою очередь, регулярно настаивают на денуклеаризации Корейского полуострова.