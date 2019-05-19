В Счетной палате считают маловероятным рост реальных доходов населения РФ по итогам года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает маловероятным, что реальные доходы населения будут расти по итогам 2019 года после падения в первом квартале, говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета РФ за январь - март 2019 года.

"В первом квартале 2019 года цены на нефть марки Urals и курс рубля показывали положительную динамику. При этом инфляция в марте ускорилась до 5,3% в годовом выражении. На этом фоне промышленное производство выросло на 2,1 п. п., оборот розничной торговли - на 1,8 п. п. Однако реальные располагаемые денежные доходы населения продолжали сокращаться (на 2,3 п. п.)", - говорится в материалах контрольного ведомства.

"Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во втором-четвертом кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным", - указывает Счетная палата.

Минэкономразвития РФ в свою очередь прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения на 1 п. п. в 2019 году. В последующие годы, по данным министерства, рост продолжится и составит 1,8% за период 2019-2022, а за 2019-2024 годы - 2%.

По оценкам Счетной палаты, снизить бедность в текущем году также не удастся. По данным ведомства, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году сократилась на 0,3 п. п. по сравнению с 2017 годом и составила 12,9% (18,9 миллиона человек).

"При этом снижение уровня бедности в 2018 году проходило в условиях существенного роста минимального размера оплаты труда и повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки. В соответствии с расчетами к федеральному закону №459-ФЗ уровень бедности в 2019 году должен снизиться до 10,5%. С учетом того, что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным", - говорится в материалах ведомства.