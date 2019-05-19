Источник: "Совкомфлот", "Новатэк" и "Звезда" обсуждают строительство четырех газовозов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Совкомфлот", "Новатэк" и "Звезда" предварительно договорились о строительстве четырёх газовозов ледового класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ-2". Об этом журналистам сообщили источник в отрасли.

"Есть предварительная договоренность между "Новатэком", "Звездой" и "Совкомфлотом" о строительстве и эксплуатации еще четырех [газовозов ледового класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ-2"], контракт может быть заключен летом, переговоры ведутся", - рассказали источники в отрасли.

Источник отмечает, что суда планируется поставить до 2025 года, строить их будут в кооперации с южнокорейскими верфями.

Инвестиционный проект компании "Новатэк" предусматривает строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке с началом строительства в 2020 году. Он позволит увеличить загрузку Северного морского пути более чем в три раза за десять лет. "Новатэк" будет доставлять сжиженный природный газ с проекта "Ямал СПГ" и с будущего "Арктик СПГ-2" танкерами ледового класса по Северному морскому пути в Бечевинскую бухту на Камчатке. Через терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в страны АТР.