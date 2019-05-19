РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.

"Географические" планы закупок оборудования российскими предприятиями в 2019 году показали продолжение отказа от продукции западноевропейских и начало отказа от продукции российских производителей в пользу машин из стран СНГ, Китая и Индии. На сегодня основным фактическим поставщиком оборудования для российской промышленности постепенно становятся отечественные производители, Западная Европа опускается на второе место, а на третье место поднимаются Китай и Индия. Однако с точки зрения инвестиционных предпочтений российских предприятий рейтинг стран - производителей машин и оборудования выглядит по-иному", - говорится в материалах РАНХиГС.

"Первое место по-прежнему уверенно занимает западноевропейское оборудование, хотя его позиции и снизились из-за влияния санкций и усилий по импортозамещению. Сейчас 60% российских предприятий хотели бы закупать западноевропейское оборудование. А в 2011 году таких было 78%", - пишут авторы исследования.

Отечественное же оборудование за год потеряло четыре пункта в рейтинге предпочтений покупателей и осталось на втором месте. Американские и японские машины за год практически не изменили свои позиции и остаются желанными для 28% российских предприятий. На четвертом месте закрепились производители из Китая и Индии, добившись в текущем году расположения 14% российских предприятий.

Авторы исследования в 2018 году задали предприятиям вопрос о соотношении цены и качества машин и оборудования, произведенных в России и СНГ и в странах дальнего зарубежья.

"Подавляющая часть российских предприятий (85%) считают качество импортного оборудования выше качества произведенного в России и странах СНГ. При этом 84% сообщили о более высоких ценах на импорт", - говорится в материалах. И лишь 19% предприятий, оценивая соотношение цена-качество, говорят о явном преимуществе российского либо импортного оборудования. Более 80% предприятий считают, что при покупке оборудования приходится делать сложный выбор между ценой и качеством.