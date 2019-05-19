В Счетной палате рассказали, сколько потрачено на исполнение нацпроектов в I квартале

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ отметила низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов, который в I квартале составил 12,8% от запланированного бюджета. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь - март 2019 года.

"Отмечается низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов (программ) и комплексного плана, который составил лишь 12,8% показателя сводной росписи", - говорится в материалах Счетной палаты.

Как уточняет ведомство, на 1 апреля расходы на реализацию нацпроектов были исполнены в сумме 220 млрд 966,4 млн рублей.

При этом ниже указанного уровня исполнены расходы по восьми национальным проектам, выше - расходы по четырем нацпроектам: "Здравоохранение" (44,1%), "Наука" (20,6%), "Демография" (19,4%), "Международная кооперация и экспорт" (19,3%).

В Счетной палате указали на отсутствие методики расчета отдельных показателей, а также на отдельные недостатки нормативной и методической базы по разработке и реализации национальных проектов. "Отсутствие прозрачной и приемлемой для субъектов Российской Федерации методики декомпозиции значений показателей в региональном разрезе формирует риски установления заведомо невыполнимых значений и недостижения результатов федеральных проектов", - подчеркнули в ведомстве.