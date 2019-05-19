Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.

Экспорт всех без исключения видов услуг в 2018 году превосходил уровень 2016 года, что указывает на значительное и быстрое восстановление объемов экспорта после кризиса. Тем не менее, по мнению экспертов, существует вероятность значительного замедления столь оптимистической динамики после достижения докризисных объемов 2013 года.

Согласно данным мониторинга, из 12 товарных групп только четыре пока превысили уровень 2013 года: "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги" - на 26%, "Плата за пользование интеллектуальной собственностью" - на 19%, "Транспортные услуги" - на 7%, "Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям" - на 1%. При этом рост двух последних ниже пятилетней долларовой инфляции, отмечают эксперты.

Эксперты обращают внимание на то, что рост экспорта услуг на уровне 14% в 2017 году и на уровне 12% в 2018 году был восстановительным, и даже по тем позициям, где экспорт услуг значительно превзошел уровень экспорта 2013 года, нельзя говорить о значительном укреплении позиций России по сравнению с другими поставщиками услуг.

"В целом динамика и структура российского экспорта услуг и товаров отстают от европейских и мировых трендов, в частности, в сфере экспорта телекоммуникаций и интеллектуальной собственности", - заключили аналитики.