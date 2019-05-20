Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума с декабря 2018 года

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 129 базисных пунктов, до отметки 6,8988 юаня за доллар. По статистике регулятора, это новое минимальное значение обменного курса валютной пары с 24 декабря 2018 года.

Нынешнее ослабление курса юаня наблюдается с 9 мая и длится непрерывно уже вторую неделю подряд.

США с 10 мая повысили пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут пошлины в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился на 5,1%.