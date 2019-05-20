Общероссийский конгресс инженеров в Комсомольске-на-Амуре соберет около 700 участников

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Комсомольске-на-Амуре в июне, участие в нем примут около 700 человек. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

"III Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Комсомольске-на-Амуре 13-14 июня, участие в нем примут около 700 человек", - сказал представитель министерства. Он уточнил, что среди участников будут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, соседних с Хабаровским краем регионов, представители Москвы. В частности, в качестве экспертов и модераторов в мероприятиях конгресса примут участие первый заместитель генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов, председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, коммерческий директор Kuka Russia Петр Смоленцев и другие.

Запланировано проведение пленарного заседания, ряда тематических площадок, в рамках которых будут обсуждаться вопросы инновационно-ориентированного инженерного образования, подготовки кадров, развития технических компетенций, внедрения современных технологий на производствах, проблемы комплексного развития территорий и новой индустриализации.

В ходе конгресса молодые ученые смогут представить свои разработки, будут также организованы выставки работ учащихся общеобразовательных и профильных школ, проектных бюро, свои экспозиции выставят технические университеты края, научно-образовательные и исследовательские центры, крупные предприятия региона. Планируется также презентация детского технопарка.

"Идея непрерывного инженерного образования - от школы до университета - реализуется в Комсомольске-на-Амуре уже несколько лет подряд. Главная цель конгресса - показать все ступени становления инженера от профориентации и получения базовых знаний до повышения квалификации и сложившихся навыков", - говорится в опубликованном на сайте министерства релизе.

Первый конгресс инженеров состоялся в Хабаровском крае в 2013 году в статусе дальневосточного, он стал ежегодным региональным мероприятием. Спустя три года конгресс получил статус общероссийского. Распоряжением правительства РФ конгресс инженеров включен в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.