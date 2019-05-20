"Синьхуа" предупредило о "фейковой новости" о конце торговой войны от имени агентства

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Агентство "Синьхуа" проинформировало о распространении в понедельник в ряде китайских СМИ своего прошлогоднего сообщения о "приостановке торговой войны между Китаем и США". Такие действия ряда китайских изданий агентство охарактеризовало как "фейковая и лживая новость".

В понедельник около 07:00 по местному времени (02:00 мск) ряд китайских СМИ опубликовали сообщение: "Как сообщило агентство "Синьхуа", торговая война Китая и США приостановлена! Военные действия прекращены!" Однако оно практически сразу было удалено.

Спустя три часа "Синьхуа" предупредило о том, что это сообщение изначально было опубликовано в прошлом году в официальном аккаунте агентства в социальной сети Weibo и распространяется третьими лицами. "Как показала проверка, это старое сообщение, выпущенное агентством "Синьхуа" 20 мая 2018 года. Оно не выпускалось агентством сегодня", - указывается в заявлении агентства.

"Мы осуждаем незаконное распространение лживой фейковой новости от имени агентства "Синьхуа" и оставляем за собой право расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности", - сказано в сообщении "Синьхуа".

США с 10 мая повысили пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на сумму $200 млрд. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут пошлины в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.