Полеты между Магаданом и Москвой начали осуществляться ежедневно

ТАСС, 20 мая. Авиарейсы по маршруту Магадан - Москва - Магадан с понедельника начали осуществляться по новому расписанию. Теперь жители Колымы могут ежедневно летать в столицу и обратно, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

В середине мая губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал, что с 20 мая полеты по направлению Магадан - Москва - Магадан будут совершаться ежедневно, что, как ожидается, сможет частично решить проблему с дефицитом авиабилетов.

"С сегодняшнего дня ежедневно будут осуществляться рейсы", - сообщил собеседник агентства. До этого дня самолеты в столицу и обратно летали только четыре раза в неделю.

В связи с возросшим спросом на перелеты по данному направлению в летний отпускной период будут введены дополнительные четыре рейса. Даты установлены на пиковые дни 19, 22, 26 и 29 июня. В эти числа самолеты будут летать по два раза в день.