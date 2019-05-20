Казахстан готов обсудить возможные изменения в соглашение по снижению добычи нефти ОПЕК+

НУР-СУЛТАН, 20 мая. /ТАСС/. Казахстан готов к обсуждению возможных изменений в условия соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана по итогам участия вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева в очередном заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде 19 мая.

"Казахстан со своей стороны готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти. Принятие новых условий сделки может быть продиктовано прогнозом мировой добычи и потребления нефти на второе полугодие 2019 года", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Казахстан видит необходимость в продолжении координации усилий стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка. "При этом при обсуждении дальнейших усилий необходимо учитывать фундаментальные факторы, такие как наличие складских запасов и уровень добычи основных нефтедобывающих стран, а также политические аспекты, которые влияют на колебания нефтяных цен", - пояснили в пресс-службе.

В июне в Вене состоится министерская конференция стран ОПЕК+, где участники подведут итоги первого полугодия и примут решение о дальнейших усилиях в рамках соглашения по снижению добычи нефти. При этом Казахстан в январе - апреле 2019 года выполнил взятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"В декабре 2018 года Казахстан поддержал очередное продление сделки по сокращению объема добычи стран ОПЕК+ на первое полугодие 2019 года, приняв обязательства по сокращению добычи до уровня в 1,86 млн баррелей в сутки (снижение на 40 тыс. баррелей в сутки относительно уровня добычи ноября 2018 года). По итогам первых четырех месяцев текущего года среднесуточная добыча в Казахстане составляет 1,8 млн баррелей в сутки", - уточнили в министерстве.