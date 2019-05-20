Более 400 компаний принимают участие в выставке-ярмарке товаров в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 20 мая. /ТАСС/. Более 400 компаний, в том числе из России, Китая, Кубы и Сирии, принимают участие в 22-й Пхеньянской международной выставке-ярмарке товаров. Об этом сообщило в понедельник посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

"20 мая в павильоне новых технологий и инноваций "Выставочного комплекса трех революций" в квартале Рёнмоттон состоялась церемония открытия 22-й Пхеньянской международной выставки-ярмарки товаров, - отмечается в сообщении дипмиссии. - В числе участников - российская компания "Еврофарм", которая уже более пяти лет поставляет лекарственные препараты отечественных и мировых производителей в КНДР".