Google прекращает работу с Huawei. Что ждет устройства китайской компании

16 мая Министерство торговли США решило внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Решение вступило в силу 17 мая.

После этого корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией.

Как позже сообщило агентство Bloomberg, поставки своих разработок и программного обеспечения Huawei также заморозили компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

В августе 2018 года президент США запретил правительственным ведомствам страны использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией - ZTE.