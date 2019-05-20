Google прекращает работу с Huawei. Что ждет устройства китайской компании

Корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. ТАСС рассказывает, с какими последствиями может столкнуться китайская компания и пользователи ее мобильных устройств.
Что случилось
16 мая Министерство торговли США решило внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Решение вступило в силу 17 мая.
После этого корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией.
Как позже сообщило агентство Bloomberg, поставки своих разработок и программного обеспечения Huawei также заморозили компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.
В августе 2018 года президент США запретил правительственным ведомствам страны использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией - ZTE.
Что грозит Huawei
На практике разрыв бизнес-контактов означает, что Huawei лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.
Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.
К тому же китайская компания не сможет устанавливать программы Google, например магазин Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.
Как быть владельцам устройств Huawei
В Google пояснили, что приложения Google Play и Google Play Protect продолжат работать у пользователей, которые уже владеют устройствами Huawei.
Представитель корпорации также подтвердил информацию о прекращении деловых отношений с китайской компанией.
Других подробностей в Google приводить не стали.
Возможность отсрочки ограничений
Позже власти США сообщили о возможной временной отсрочке некоторых торговых ограничений в отношении Huawei. Ее цель - создать условия для того, чтобы не была нарушена работа уже существующих клиентов китайских компаний. Речь может идти о выдаче временных лицензий сроком на 90 дней.
Отсрочка не будет распространятся на новые сделки.