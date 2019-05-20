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Google прекращает работу с Huawei. Что ждет устройства китайской компании

© EPA-EFE/OLE SPATA

Корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. ТАСС рассказывает, с какими последствиями может столкнуться китайская компания и пользователи ее мобильных устройств.

Что случилось

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16 мая Министерство торговли США решило внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Решение вступило в силу 17 мая.

После этого корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией.

Как позже сообщило агентство Bloomberg, поставки своих разработок и программного обеспечения Huawei также заморозили компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

В августе 2018 года президент США запретил правительственным ведомствам страны использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией - ZTE.

Что грозит Huawei

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На практике разрыв бизнес-контактов означает, что Huawei лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

К тому же китайская компания не сможет устанавливать программы Google, например магазин Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.

Как быть владельцам устройств Huawei

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В Google пояснили, что приложения Google Play и Google Play Protect продолжат работать у пользователей, которые уже владеют устройствами Huawei.

Представитель корпорации также подтвердил информацию о прекращении деловых отношений с китайской компанией.

Других подробностей в Google приводить не стали.

 

Возможность отсрочки ограничений

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Позже власти США сообщили о возможной временной отсрочке некоторых торговых ограничений в отношении Huawei. Ее цель - создать условия для того, чтобы не была нарушена работа уже существующих клиентов китайских компаний. Речь может идти о выдаче временных лицензий сроком на 90 дней.

Отсрочка не будет распространятся на новые сделки.

 

Теги
СШАКитайРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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