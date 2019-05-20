"Ъ": Минкомсвязь предлагает возобновить тестирование 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь России предложила возобновить в конце 2019 года тестирование сетей связи нового поколения (5G) в диапазоне частот 3,4-3,8 ГГц. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект концепции создания и развития 5G в России, подготовленный Минкомсвязью.

Согласно проекту, тестирование возможно при условии, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна будет принять решение о возможности использования приоритетной полосы частот 3,4-3,8 ГГц. Таким образом, в четвертом квартале 2019 года может быть организована опытная зона сети связи пятого поколения. Кроме того, сообщает издание, в том же квартале ГКРЧ может определить частоты для 5G, которые впоследствии будут вынесены на аукционы, а решение об их проведении ожидается в первом квартале 2020 года.

Как уточнили ТАСС в Минкомсвязи, заявки на проведение опытов уже подали четыре оператора связи - "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Ростелеком". "Если до этого в пилотных зонах проверялась работоспособность оборудования, то теперь операторы будут изучать интеграцию 5G с действующими сетями и применимость новых сервисов, оценивать "экономику" проектов", - пояснили в министерстве.

В апреле ГКРЧ приняла решение отказать операторам в продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон частот необходим для создания и развития сети 5G. Последние исследования в таком диапазоне, которые проводились "Ростелекомом" и "Мегафоном", завершились в декабре 2018 года.

В то же время ГКРЧ приняла решение расширить предоставление радиочастот в диапазонах 4800-4990 Мгц и 25,25-27,5 ГГц для исследования пилотных зон сетей пятого поколения. При этом госкомиссия поручила Роскомнадзору проверить, как загружены данные радиочастоты. Служба должна предоставить результаты исследования спустя месяц после утверждения правительством РФ концепции создания и развития сети 5G/IMT-2020.