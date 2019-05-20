В шорт-лист премии "Глобальная энергия" вошли представители шести стран

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пятнадцать ученых из шести стран мира вошли в шорт-лист претендентов на получение Международной энергетической премии "Глобальная энергия". В числе номинантов представители России, Великобритании, Дании, Китая, Нидерландов и США, сообщили в понедельник в пресс-службе Ассоциации "Глобальная энергия".

В борьбе за награду в XVII номинационном цикле "Глобальной энергии" принимали участие 39 ученых из 12 стран. Из них на основании оценок международных экспертов был составлен шорт-лист претендентов на победу. С текущего года премия будет вручаться по трем номинациям: традиционная энергетика, нетрадиционная энергетика и новые способы применения энергии. В шорт-лист вошли по пять претендентов в каждой из номинаций.

Большинство представлений на премию поступило в номинацию "Традиционная энергетика", на втором месте расположилось направление "Нетрадиционная энергетика", и замыкает тройку, по числу поступивших заявок, область "Новые способы применения энергии".

"Примечательно, что анализ всех областей научного поиска номинантов этого года показывает, что подавляющее большинство исследований связано с возобновляемой энергетикой (20,51%), далее следуют работы, связанные с областями ядерной энергетики (12,82%), эффективного использования энергии (12,82%) и электроэнергетики (12,82%)", - отметили в пресс-службе.

Номинанты премии

В номинации "Традиционная энергетика" на получение премии претендуют академик РАН Игорь Грехов (Россия), доктор наук Дмитрий Зверев (Россия), профессор Чжунминь Лю (Китай), академик РАН Виктор Маслов (Россия) и профессор Сергей Мирнов (Россия).

На получение премии в номинации "Нетрадиционная энергетика" претендуют пять зарубежных ученых: профессор Фреде Блобьерг (Дания), профессор Найджел Брэндон (Великобритания), доктор Артур Нозик (США), профессор Генри Джеймс Снейт (Великобритания) и доктор Пэйдун Ян (США).

В шорт-лист номинации "Новые способы применения энергии" вошли: доктор Халил Амин (США), профессор Рассел Дин Дюпюи (США), доктор Меркури Канатзидис (США), профессор Кемаль Ханжалик (Нидерланды) и академик РАН Алексей Хохлов (Россия).

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. В Москве 28 мая состоится заседание международного комитета по присуждению премии. Лауреатов в ходе голосования определят 20 экспертов из 14 стран мира. Имена лауреатов будут объявлены 30 мая на пресс-конференции в ТАСС.

О премии и ассоциации

С 2003 года лауреатами премии "Глобальная энергия" стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.