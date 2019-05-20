Сбой произошел в работе онлайн-сервисов Альфа-банка

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Некоторые онлайн-сервисы Альфа-банка оказались недоступны для клиентов, сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации.

"Ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов Альфа-банка наблюдается недоступность ряда сервисов банка. Специалисты банка работают над решением проблемы, в ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена", - говорится в сообщении.

На сайте кредитной организации отмечается, что банк начал фиксировать сбои примерно с 10:00 мск. 64% пользователей мобильного приложения банка не могут войти в систему, 19% клиентов банка наблюдали сбой всех сервисов приложения, 15% клиентов не могли совершить платеж со счета.

Ранее Альфа-банк заявлял о сбоях 25, 29 и 30 апреля. Тогда наибольшее число клиентов столкнулись со сложностями при денежных переводах.