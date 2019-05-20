МИД Китая призвал Huawei подать в суд в связи с решением Google прекратить сотрудничество

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в понедельник на брифинге призвал компанию Huawei и другие китайские компании отстаивать свои права в суде в связи с решением американской корпорации Google свернуть сотрудничество с китайским предприятием.

"Мы сейчас проверяем эту информацию и следим за развитием ситуации", - указал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать публикуемую в СМИ информацию. "В то же время Китай поддерживает то, чтобы китайские предприятия отстаивали свои законные права средствами, положенными законом", - резюмировал представитель ведомства.

Ранее стало известно о решении американской корпорации Google приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.